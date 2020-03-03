ИА «Ореанда-Новости». В Самаре на улице Арцыбушевской рухнула стена многоквартирного дома, пишет РИА Новости.



В МЧС региона сообщили, что стена рухнула из-за старости, так как дом был построен в 1917 году.



В результате инцидента пострадала женщина, ещё шесть человек, в том числе четверо детей, были эвакуированы.



Отмечается, что в 2011 году дом был признан аварийным, теперь будет решаться вопрос о признании аварийным дома, на который рухнула стена.