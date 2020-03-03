03.03.2020, 22:12
В Самаре рухнула стена жилого дома
ИА «Ореанда-Новости». В Самаре на улице Арцыбушевской рухнула стена многоквартирного дома, пишет РИА Новости.
В МЧС региона сообщили, что стена рухнула из-за старости, так как дом был построен в 1917 году.
В результате инцидента пострадала женщина, ещё шесть человек, в том числе четверо детей, были эвакуированы.
Отмечается, что в 2011 году дом был признан аварийным, теперь будет решаться вопрос о признании аварийным дома, на который рухнула стена.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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