16.04.2020, 12:56
В Самаре в разбойном нападении принимала участие девочка одиннадцати лет
ИА «Ореанда-Новости». Мужчину, проживающему в Самарской области, будут судить за разбойное нападение на салон сотовой связи, сообщают в четверг в информационной службе ГУМВД по региону.
Заявлено, что в нападении принимала участие девочка одиннадцати лет.
По информации от полиции, в сентябре прошлого года мужчина нападал на магазины, расположенные в городе Самаре. Преступник угрожал ножом и связывал торговых служащих. По данным полиции, мужчина решил совершить ограбление магазина, в котором продают сотовые телефоны.
Он обманом привлек к совершению нападения 11-летнюю дочь женщины, с которой сожительствовал. Мужчина положил девочке в рюкзак нож. Затем он попросил её зайти в магазин и выяснить, находятся ли там посторонние. Девочка заявила, что в салоне никого нет, кроме продавца. После этого мужчина забежал в салон с ножом, схватил работника магазина и связал его в подсобном помещении.
В это время девочка закрыла изнутри салон на замок. Мужчина отдал ребёнку нож и приказал ей следить за связанным продавцом.
Тем временем преступник вытащил из кассы пятьсот рублей и достал из сейфа 5350 рублей. Также мужчина забрал с собой тридцать шесть смартфонов на 285 тысяч рублей и покинул место преступления вместе с ребёнком.
Сообщается, что сотрудникам правоохранительных органов удалось собрать в достаточном объёме доказательную базу для того, чтобы привлечь жителя Самарской области к ответственности.
Заявлено, что в нападении принимала участие девочка одиннадцати лет.
По информации от полиции, в сентябре прошлого года мужчина нападал на магазины, расположенные в городе Самаре. Преступник угрожал ножом и связывал торговых служащих. По данным полиции, мужчина решил совершить ограбление магазина, в котором продают сотовые телефоны.
Он обманом привлек к совершению нападения 11-летнюю дочь женщины, с которой сожительствовал. Мужчина положил девочке в рюкзак нож. Затем он попросил её зайти в магазин и выяснить, находятся ли там посторонние. Девочка заявила, что в салоне никого нет, кроме продавца. После этого мужчина забежал в салон с ножом, схватил работника магазина и связал его в подсобном помещении.
В это время девочка закрыла изнутри салон на замок. Мужчина отдал ребёнку нож и приказал ей следить за связанным продавцом.
Тем временем преступник вытащил из кассы пятьсот рублей и достал из сейфа 5350 рублей. Также мужчина забрал с собой тридцать шесть смартфонов на 285 тысяч рублей и покинул место преступления вместе с ребёнком.
Сообщается, что сотрудникам правоохранительных органов удалось собрать в достаточном объёме доказательную базу для того, чтобы привлечь жителя Самарской области к ответственности.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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