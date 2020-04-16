Заявлено, что в нападении принимала участие девочка одиннадцати лет.По информации от полиции, в сентябре прошлого года мужчина нападал на магазины, расположенные в городе Самаре. Преступник угрожал ножом и связывал торговых служащих. По данным полиции, мужчина решил совершить ограбление магазина, в котором продают сотовые телефоны.. Мужчина положил девочке в рюкзак нож. Затем он попросил её зайти в магазин и выяснить, находятся ли там посторонние. Девочка заявила, что в салоне никого нет, кроме продавца. После этого мужчина забежал в салон с ножом, схватил работника магазина и связал его в подсобном помещении.В это время девочка закрыла изнутри салон на замок. Мужчина отдал ребёнку нож и приказал ей следить за связанным продавцом.Тем временем преступник вытащил из кассы пятьсот рублей и достал из сейфа 5350 рублей. Также мужчина забрал с собой тридцать шесть смартфонов на 285 тысяч рублей и покинул место преступления вместе с ребёнком.Сообщается, что сотрудникам правоохранительных органов удалось собрать в достаточном объёме доказательную базу для того, чтобы привлечь жителя Самарской области к ответственности.