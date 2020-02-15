15.02.2020, 16:02
В Самарской области прохожие нашли тело младенца в пакете на улице
ИА «Ореанда-Новости». Труп маленькой девочки обнаружили в городе Октябрьске. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета России.
Тело четырёхмесячного младенца нашли лежащим в пакете на улице. Ужасающую находку в субботу, 15 февраля, обнаружили случайные прохожие. В настоящее время Следственное управление СК в Самарской области возбудили уголовное дело по статье за убийство малолетнего.
В сообщении следователи также сообщают, что специалисты разыскивают родителей погибшего младенца и свидетелей данного происшествия.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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