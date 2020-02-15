ИА «Ореанда-Новости» . Труп маленькой девочки обнаружили в городе Октябрьске. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета России.

Тело четырёхмесячного младенца нашли лежащим в пакете на улице. Ужасающую находку в субботу, 15 февраля, обнаружили случайные прохожие. В настоящее время Следственное управление СК в Самарской области возбудили уголовное дело по статье за убийство малолетнего.

В сообщении следователи также сообщают, что специалисты разыскивают родителей погибшего младенца и свидетелей данного происшествия.