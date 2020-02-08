08.02.2020, 12:09
В Санкт-Петербурге достали тело девочки, провалившейся под лёд
ИА «Ореанда-Новости». В Санкт-Петербурге достали тело девочки, провалившейся под лёд. Информация об этом была опубликована на официальном сайте Главного управления МЧС.
Тело 14-летней девочки было найдено в 20-45 вчера, 7 февраля, в Лахтинском разливе. Спасателями было обследовано 1,2 тысяч квадратных метров акватории. Также сотрудники поискового отряда были очень возмущены тем, что по льду, во время поисковых операций, ходили местные жители с маленькими детьми.
Инцидент произошёл в четверг, 6 февраля, в вечернее время. Двое одноклассников (мальчик и девочка) вышли погулять на лёд. Местные жители сообщили в МЧС, что примерно в 700 метрах от берега тонет человек. Спасателям удалось достать мальчика из воды, девочку спасти не удалось.
Тело 14-летней девочки было найдено в 20-45 вчера, 7 февраля, в Лахтинском разливе. Спасателями было обследовано 1,2 тысяч квадратных метров акватории. Также сотрудники поискового отряда были очень возмущены тем, что по льду, во время поисковых операций, ходили местные жители с маленькими детьми.
Инцидент произошёл в четверг, 6 февраля, в вечернее время. Двое одноклассников (мальчик и девочка) вышли погулять на лёд. Местные жители сообщили в МЧС, что примерно в 700 метрах от берега тонет человек. Спасателям удалось достать мальчика из воды, девочку спасти не удалось.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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