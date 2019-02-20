ИА «Ореанда-Новости». В Санкт-Петербурге от анонима поступила сообщение о возможном взрыве в университете информационных технологий, механики и оптики. В связи с этим 20 февраля в городе провели эвакуацию всех учебных корпусов и общежитий ИТМО.

Сообщение с угрозами о минировании пришло на электронную почту университета примерно в 11 часов дня. После этого началась эвакуация людей из вуза и его общежитий, сообщили в пресс-службе университета.

Напомним, днём ранее, 19 февраля, после сообщения о минировании также были эвакуированы учебные корпуса и общежития ИТМО. Взрывного устройства в зданиях не нашли, звонок был ложный.

Кроме того, 19 февраля масштабные эвакуации после анонимных сообщений с угрозами прошли по всей Москве. Проверки проводили в торгово-развлекательных центрах "Капитолий", "Атриум", "Райкин Плаза", "Алтуфьевский", "Метрополис". В парке "Зарядье", гостинице "Космос", ТЭЦ-16 и ГЭС-1, в школах школ №373 и №1795, в Останкинской телебашне и на Казанском вокзале. Например, только из одного торгового-центра "Парус" и зданий парка были эвакуированы более двух тысяч человек.

В текущем году это уже вторая волна анонимных звонков о минировании объектов масштабного скопления людей и административных зданий. Первая волна пришлась на январь.

В 2018 году, по данным МВД, только в одной Москве завели более 170 уголовных дел за ложные звонки о минировании, ни в одном случае сообщение не подтвердилось. Чаще всего злоумышленники, чтобы остаться непойманными, используют IP-адреса, зарегистрированные в других странах. При личных звонках включают устройства для изменения голоса.

Такие «минирования» приводят к материальному ущербу из-за эвакуаций и приостановки деятельности организаций и учреждений, а также дестабилизируют работу полиции и правоохранителей. Так, в 2017 году сообщений с угрозами в Москве поступило более 600, в области – ещё 100. Ущерб составил 150 млн рублей.

28 января в Москве задержали 15-летнего подростка, который пять раз за месяц «заминировал» школу в Новой Москве. Из-за его угроз каждый раз в учебное учреждение выезжали следователи и кинологи, всех эвакуировали. Наличие взрывного устройства не подтвердилось. Парень полностью сознался в содеянном, возбуждено уголовное дело.