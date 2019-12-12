







Конфликт произошёл в магазине «Пятёрочка». Мужчина начал ругаться с администрацией супермаркета из-за того, что он съел неоплаченный глазированный сырок. Петербуржец всё же согласился оплатить продукт, но требование продавцов супермаркета его вывело из себя. По словам продавца, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.Россиянин вытащил пистолет, выстрелил и скрылся.Сотрудник магазина «Пятёрочка» сразу нажала на кнопку вызова спецслужб.