12.12.2019, 21:40
В Санкт-Петербурге мужчина открыл стрельбу из-за глазированного сырка
ИА «Ореанда-Новости». В магазине в Санкт-Петербурге мужчина открыл стрельбу из-за глазированного сырка, сообщает телеканал «РЕН ТВ».
Конфликт произошёл в магазине «Пятёрочка». Мужчина начал ругаться с администрацией супермаркета из-за того, что он съел неоплаченный глазированный сырок. Петербуржец всё же согласился оплатить продукт, но требование продавцов супермаркета его вывело из себя. По словам продавца, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.
Россиянин вытащил пистолет, выстрелил и скрылся. Пострадавших нет, так как, по предварительной информации, оружие являлось травматическим. Сотрудник магазина «Пятёрочка» сразу нажала на кнопку вызова спецслужб.
Конфликт произошёл в магазине «Пятёрочка». Мужчина начал ругаться с администрацией супермаркета из-за того, что он съел неоплаченный глазированный сырок. Петербуржец всё же согласился оплатить продукт, но требование продавцов супермаркета его вывело из себя. По словам продавца, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.
Россиянин вытащил пистолет, выстрелил и скрылся. Пострадавших нет, так как, по предварительной информации, оружие являлось травматическим. Сотрудник магазина «Пятёрочка» сразу нажала на кнопку вызова спецслужб.
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Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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