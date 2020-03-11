ИА «Ореанда-Новости» . Мошенники похитили около миллиарда рублей в кредитной организации «Российский сельскохозяйственный банк» в Петербурге.

Как сообщает региональная ФСБ,Злоумышленники заключили более двенадцати договоров на кредиты, общая сумма которых составила около одного миллиарда российских рублей. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все детали и обстоятельства произошедшего.