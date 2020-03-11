11.03.2020, 17:15
В Санкт-Петербурге неизвестные ограбили банк на миллиард рублей
ИА «Ореанда-Новости». Мошенники похитили около миллиарда рублей в кредитной организации «Российский сельскохозяйственный банк» в Петербурге.Как сообщает региональная ФСБ, похитители действовали от имени юридического лица из компании «Фаэтон». Злоумышленники заключили более двенадцати договоров на кредиты, общая сумма которых составила около одного миллиарда российских рублей. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все детали и обстоятельства произошедшего.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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