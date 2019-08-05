ИА «Ореанда-Новости». Участники акции протеста против насилия в семье в Санкт-Петербурге потребовали освобождения сестёр Хачатурян, арестованных по обвинению в убийстве их отца. Если полиция остановила бы отца-насильника, он был бы жив, считают активисты.

Уже к 14:15 на площади у Финляндского вокзала собралось около тысячи человек - девочки и мальчики разных возрастов с различными плакатами: «Самозащита - это не преступление!», «Патриархат убивает», «Это не любовь», «Нужен закон против домашнего насилия» и, конечно же, «Свободу сёстрам Хачатурянам».

Демонстранты напомнили, что Михаил Хачатурян много лет издевался над своими дочерьми, но не нёс за это никакой ответственности. Теперь сёстры осуждены за убийство по предварительной договорённости.

Акция прошла спокойно, без волнений и задержаний.