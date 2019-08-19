ИА «Ореанда-Новости». Мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения, пытался выкинуть из окна пятимесячного ребёнка, пишет РИА Новости.



Местные жители обратились в полицию потому, что мужчина начал выбрасывать из окон мебель и бытовую технику. Потом он поднёс к окну младенца.



К приезду полицейских мужчина держал малыша за ноги и грозился его отпустить. Полицейские пробрались в квартиру через соседний балкон и смогли забрать ребёнка. Младенца сразу же отвезли в больницу, сейчас его здоровью ничего не угрожает. Мужчина задержали и отвезли в отделение.