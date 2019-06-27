ИА «Ореанда-Новости» Жительница Саратова скончалась после того, как на кладбище её укусила змея. Об этом передали в пресс-службе местного минздрава.

На кладбище 25-летняя девушка пришла с семьёй. Спустя пять минут после укуса она потеряла сознание. Муж женщины пытался высосать из раны яд самостоятельно, затем женщину доставили ФАП. Однако у девушки уже отсутствовал пульс. По дороге в больницу пострадавшая скончалась. В минздраве высказали версию, согласно которой девушка могла погибнуть от анафилактического шока, однако точно это могут сказать лишь судмедэксперты.