05.01.2020, 13:20
В Саратове из-за аварии не работает отопление в 20 домах
ИА «Ореанда-Новости» В Саратове из-за дефекта на теплосетях остались в воскресенье без отопления более 3,5 тысяч жителей 20 многоквартирных домов. Об этом заявлено в областном главке МЧС.
В сообщении заявлено о прекращении 6 января подачи центрального отопления в 20 жилых домов из-за ремонтно-восстановительных работ на трубопроводе.
Заявлено, что один социально значимый объект оказался в зоне понижения теплоснабжения. Ремонтными работами занимается компания "Т Плюс". В пресс-службе компании заявили, что дефект на трубопроводе был обнаружен во время планового осмотра.
В сообщении говорится, что на место проведения работ выдвинулась ремонтная бригада. Ею уже был подготовлен участок для осуществления работ. Устранять дефект будут 18 сотрудников и несколько единиц спецтехники.
В сообщении заявлено о прекращении 6 января подачи центрального отопления в 20 жилых домов из-за ремонтно-восстановительных работ на трубопроводе.
Заявлено, что один социально значимый объект оказался в зоне понижения теплоснабжения. Ремонтными работами занимается компания "Т Плюс". В пресс-службе компании заявили, что дефект на трубопроводе был обнаружен во время планового осмотра.
В сообщении говорится, что на место проведения работ выдвинулась ремонтная бригада. Ею уже был подготовлен участок для осуществления работ. Устранять дефект будут 18 сотрудников и несколько единиц спецтехники.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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