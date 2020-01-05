В Саратове из-за дефекта на теплосетях остались в воскресенье без отопления более 3,5 тысяч жителей 20 многоквартирных домов. Об этом заявлено в областном главке МЧС.Заявлено, что один социально значимый объект оказался в зоне понижения теплоснабжения. Ремонтными работами занимается компания "Т Плюс". В пресс-службе компании заявили, что дефект на трубопроводе был обнаружен во время планового осмотра.В сообщении говорится, что на место проведения работ выдвинулась ремонтная бригада. Ею уже был подготовлен участок для осуществления работ. Устранять дефект будут 18 сотрудников и несколько единиц спецтехники.