ИА «Ореанда-Новости». В Саратове следователи выясняют подробности смерти человека, голову которого на пустыре обнаружил прохожий, пишет РИА Новости.



Отмечается, что череп предположительно принадлежит мужчине. Кроме того, на пустыре также нашли и другие части тела, и куски одежды.



Следователи устанавливают личность погибшего. По факту его смерти проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.