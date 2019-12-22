ИА «Ореанда-Новости». В Саратове состоялось прощание с полицейским, погибшим при задержании преступников.

В Саратове прошло прощание с полицейским Михаилом Гадеевым. Сотрудник правоохранительных органов погиб от огнестрельного ранения, которое получил во время задержания особо опасных преступников. О прощальной службе сообщила пресс-служба городского управления МВД.

Михаил Гадеев скончался в больнице. Он получил ранение от одного из преступников, которые были остановлены сотрудниками патрульно-постовой службы.

Со словами поддержки выступил Михаил Исаев. Он пожелал родственникам погибшего терпения и силы духа.