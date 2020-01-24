24.01.2020, 08:27
В Счетной палате рассказали о причинах, сдерживающих развитие вузов в регионах
ИА «Ореанда-Новости». Эксперты Счетной палаты России осуществили проверку двух региональных вузов - Владимирского государственного университета имени Столетовых и Ивановского государственного университета и выявили основные проблемы, сдерживающие их развитие. Об этом сообщает РИА Новости.
В отчете ведомства заявлено, что главным фактором, препятствующим развитию вузов, является то, что они ограничены ресурсами, которые необходимы для того, чтобы развивать и обновлять материально-техническую базу.
Также сказано, что спрос на трудоустройство выпускников и на результаты научной деятельности вузов не растёт из-за низких темпов социально-экономического развития регионов.
85-е место среди вузов из РФ занимает Владимирский университет в рейтинге University Rankings "Тор Universities in Russia". Ивановский университет в данном рейтинге находится на 138 месте.
В отчете ведомства заявлено, что главным фактором, препятствующим развитию вузов, является то, что они ограничены ресурсами, которые необходимы для того, чтобы развивать и обновлять материально-техническую базу.
Также сказано, что спрос на трудоустройство выпускников и на результаты научной деятельности вузов не растёт из-за низких темпов социально-экономического развития регионов.
85-е место среди вузов из РФ занимает Владимирский университет в рейтинге University Rankings "Тор Universities in Russia". Ивановский университет в данном рейтинге находится на 138 месте.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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