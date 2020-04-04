ИА «Ореанда-Новости». Власти Северной Осетии решили продлить режим самоизоляции до 19 апреля, пишет РИА Новости.



Кроме того, власти региона решили смягчить торговые меры. Так, магазины, которые продают товар, входящий хотя бы в одну группу, указанную в перечне непродовольственных товаров первой необходимости, могут продолжать работать.



При этом работу гостиниц в регионе решено было приостановить.