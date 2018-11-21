ИА «Ореанда-Новости». В Северодвинске разгорелся скандал. Ученики школы № 19 опубликовали видео, где видно, что местная учительница физкультуры бьёт подростков скакалкой. Такое наказание женщина использует в качестве платы за провинности школьников. В прокуратуре и Следственном комитете сообщили, что по данному инциденту будет проведена проверка.

По информации РИА Новости, учительница, которая снята на видео, ушла в отпуск за своё счёт. В ближайшее время будет принято решение о её дальнейшей работе в школе, возможно, она будет уволена, сообщил Сергей Попа, начальник управления образования городской администрации.

Представитель администрации Северодвинска отметил, что учительница уже пенсионерка, решение о её дальнейшем нахождении в школе будет принимать директор школы, как работодатель. Кроме того, действиям учительницы физкультуры правовую оценку дадут правоохранительные органы.





"С точки зрения кодекса этики и закона об образовании, эта вещь недопустима, из ряда вон выходящая. Мы не можем допустить, чтобы учитель продолжал работать", — добавил начальник управления образования.

Со слов представителя администрации, эти дети – воспитанники детского дома, которые обучались в одном классе общеобразовательной школы, куда учительница перешла из интерната.

Отмечается, что со стороны руководства интерната ранее к педагогу никаких нареканий не было.

"На проявление жестокости дети не жаловались, но это мы еще будем выяснять. И педагоги никаких сигналов не давали, не могу сказать, это система или единичный случай", — сказал чиновник.

За что наказали детей?

На видеозаписи видно, как педагог наказывает скакалкой мальчика и девочку. Мальчика за то, что он накануне пинал стулья в столовой.

— Мне даже страшно подумать, когда меня неделю не будет, сколько вам попадёт, — говорит педагог перед тем, как ударить подростка.

Девочку наказали за то, что она не записала и не сделала домашнее задание по английскому языку.