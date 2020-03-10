ИА «Ореанда-Новости». В Совфеде заявили о стабилизации ситуации вокруг ослабленного рубля в ближайшее время. Председатель комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федераций Анатолий Артамонов отметил, что Россия сможет пройти этот период без потерь.

Рубль ослаб после того, как в понедельник цены на нефть упали на 30%. Причиной этой ситуации стала отмена сделки странами ОПЕК+. Доллар стартовал во вторник на отметке 73 рублей, тогда как евро подскочил до 85 рублей. Однако позже власти провели меры и курс скорректировался. Теперь доллар стоит 72 рубля, а евро – 82 рубля.

Артамонов подчеркнул, что данная обстановка может послужить поводом для спекуляций на финансовых рынках. Ситуация должна скоро стабилизироваться. Кроме того, у России есть запас, который позволит преодолеть «этот период без потерь», подытожил политик.