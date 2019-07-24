ИА «Ореанда-Новости» В лагере «Холдоми» под Хабаровском, где накануне вспыхнул пожар, и погибли несовершеннолетние, на данный момент остаются более 170 детей. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства образования и науки края Артём Красиков, передаёт РИА Новости.

В ночь на вторник в палаточном лагере горнолыжного комплекса «Холдоми» произошёл пожар, в результате которого погибли четверо детей. Одна девочка скончалась на месте, ещё две девочки и мальчик умерли в реанимации. Всего при пожаре пострадали 12 человек: пять взрослых и семь детей. Как отметили в МЧС, из 26 палаток выгорели 20, на момент трагедии в лагере находились 189 детей. В регионе объявлен траур по погибшим.