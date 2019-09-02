ИА «Ореанда-Новости». В одной из краснодарских школ насчитали рекордное количество первых классов – 24, пишет «МК».



Речь идёт о школе в Восточно-Кругликовском районе города. Новая школа рассчитана на 1550 мест. Всего в ней будет 100 классов, из них первых от «А» до «Ш» - 24. Сегодня в школе провели четыре линейки подряд, чтобы на неё попали все первоклашки.



Мэр Краснодара Евгений Первышов заявил, что нужно строить новые школы, а не устраивать «алфавитные рекорды» в уже готовых.