Ранее стало известно, что в Москве запрещают проведение массовых мероприятий численностью более 50 человек.Михельсон добавила, что на молитву будут запускать не более 50 человек. По её словам, больше 50 человек на регулярные молитвы, не в шаббат, бывает только в центральных синагогах.