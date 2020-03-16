16.03.2020, 21:04
В синагоги Москвы будут пускать не более 50 человек на молитву
ИА «Ореанда-Новости». Пресс-секретарь Федерации Еврейских общин России Дарья Михельсон сообщила, что в связи с указом мэра столицы Сергея Собянина в синагогах города в одном помещении смогут молиться не более 50 человек, пишет РИА Новости.
Ранее стало известно, что в Москве запрещают проведение массовых мероприятий численностью более 50 человек.
Михельсон добавила, что на молитву будут запускать не более 50 человек. По её словам, больше 50 человек на регулярные молитвы, не в шаббат, бывает только в центральных синагогах.
Ранее стало известно, что в Москве запрещают проведение массовых мероприятий численностью более 50 человек.
Михельсон добавила, что на молитву будут запускать не более 50 человек. По её словам, больше 50 человек на регулярные молитвы, не в шаббат, бывает только в центральных синагогах.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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