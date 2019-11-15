Ранее появились сведения о том, что, по оценкам экспертов, ущерб от загрязнений составляет не менее двух миллионов рублей.По версии следствия, 19 октября случилось разрушение технологической насыпи одного из отстойников на участке, где проводились ООО "Сисим" горные работы. В результате этого происшествия загрязненные воды попали в реку Сисим. Лаборатные исследования показали, что в реке имеются взвешенные вещества. Вред, который был причинён реке Сисим, оценили в 2,7 миллиона рублей.