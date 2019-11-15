15.11.2019, 14:07
В СК начато дело о загрязнении сибирской реки из-за прорыва дамбы
ИА «Ореанда-Новости». На сайте СК РФ размещена информация о заведении уголовного дела после того, как в Красноярском крае загрязнили реку Сисим. В реке оказались вредные вещества, находившиеся в технологическом отстойнике. Вредные вещества попали в реку после прорыва дамбы.
Ранее появились сведения о том, что, по оценкам экспертов, ущерб от загрязнений составляет не менее двух миллионов рублей.
По версии следствия, 19 октября случилось разрушение технологической насыпи одного из отстойников на участке, где проводились ООО "Сисим" горные работы. В результате этого происшествия загрязненные воды попали в реку Сисим. Лаборатные исследования показали, что в реке имеются взвешенные вещества. Вред, который был причинён реке Сисим, оценили в 2,7 миллиона рублей.
Ранее появились сведения о том, что, по оценкам экспертов, ущерб от загрязнений составляет не менее двух миллионов рублей.
По версии следствия, 19 октября случилось разрушение технологической насыпи одного из отстойников на участке, где проводились ООО "Сисим" горные работы. В результате этого происшествия загрязненные воды попали в реку Сисим. Лаборатные исследования показали, что в реке имеются взвешенные вещества. Вред, который был причинён реке Сисим, оценили в 2,7 миллиона рублей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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