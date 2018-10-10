ИА «Ореанда-Новости». В Следственном комитете России по Московской области сообщили, что у них достаточно оснований полагать, что убийство следователя по особо важным делам Евгении Шишкиной в Подмосковье, было совершено из-за её профессиональной деятельности. В частности, чтобы воспрепятствовать расследованию уголовных дел в её производстве.



Ранее мы сообщали, что рано утром 10 октября была убита из огнестрельного оружия следователь МВД по особо важным делам Евгения Шишкина. Подполковник полиции трудилась в управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

«Появилось достаточное количество данных, свидетельствующих о том, что преступление в отношении сотрудника совершено с целью воспрепятствования её профессиональной деятельности, связанной с расследованием уголовных дел, находящихся в её производстве», — говорится в сообщении пресс-службы следственного комитета.

Напомним, ранее мы сообщали, что следователи рассматривали версию убийства из-за её работы как основной мотив преступления. Об этом сообщала Ольга Врадий, старший помощник руководителя управления Следственного комитета по Московской области.

Известно, что за несколько месяцев до убийства, личный автомобиль Шишкиной подожгли неустановленные личности. При этом пока неизвестно, получала ли убитая угрозы в свой адрес ранее. В пресс-службе областного СК заявили, что «интересах следствия эти вопросы не разглашаются», ранее писал РБК.

В среду, 10 октября, сотрудник полиции вышла из своего многоэтажного жилого дома в посёлке Архангельское Красногорского района. Возле подъезда, на пути к автомобильной парковке, она была застрелена. Следователь по особо важным делам скончалась на месте происшествия от ранения в шею.

Есть основания полагать, что убийца стрелял из переделанного травматического пистолета, который модернизировали в боевой, так писало РИА Новости, ссылаясь на информацию компетентного источника.

На месте преступления работают следователи и криминалисты.