ИА «Ореанда-Новости». СК возбудил дело после того, как ребёнок получил ожоги сухим льдом во время детского праздника. Об этом рассказала старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.

Четырёхлетний ребёнок получил ожоги во время детского праздника, на котором показывали фокусы. Следствие установило, что 14 марта аниматор использовала сухой лёд и кипяток. В результате фокуса ребёнок и получил травмы.

Иванова отметила, что ребёнок был госпитализирован в одну из больниц столицы. Следователи организовали проверку по данному инциденту и после возбудили дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

