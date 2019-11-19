19.11.2019, 19:19
В следующем году военные пенсии не будут индексироваться
ИА «Ореанда-Новости».В следующем году военные пенсии не будут индексироваться, сообщает издательство «Российская газета».
Депутаты Государственной думы России решили продлить заморозку ежегодного пересмотра в сторону увеличения военных пенсий. С 2013 года пенсии бывшим военнослужащим увеличивались на 2% в год. Но через 2 года, то есть с 2015 года, индексация была заморожена. Сегодня, 19 ноября, депутаты решили ещё раз приостановить пересмотр социальных выплат до 01.01.2021.
Однако в новом проекте бюджета на 2020 год указано, что военные пенсии подлежать увеличению с 2020 года на уровень инфляции, то есть на 3%.
Депутаты Государственной думы России решили продлить заморозку ежегодного пересмотра в сторону увеличения военных пенсий. С 2013 года пенсии бывшим военнослужащим увеличивались на 2% в год. Но через 2 года, то есть с 2015 года, индексация была заморожена. Сегодня, 19 ноября, депутаты решили ещё раз приостановить пересмотр социальных выплат до 01.01.2021.
Однако в новом проекте бюджета на 2020 год указано, что военные пенсии подлежать увеличению с 2020 года на уровень инфляции, то есть на 3%.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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