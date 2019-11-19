Депутаты Государственной думы России решилив сторону увеличения военных пенсий. С 2013 года пенсии бывшим военнослужащим увеличивались на 2% в год. Но через 2 года, то есть с 2015 года, индексация была заморожена. Сегодня, 19 ноября, депутаты решили ещё раз приостановить пересмотр социальных выплат до 01.01.2021.Однако в новом проекте бюджета на 2020 год указано, что