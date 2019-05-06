ИА «Ореанда-Новости» В пресс-службе Управления Федеральной службы безопасности по Краснодарскому краю сообщили об обнаружении в одной из сдаваемых внаём квартир в городе Сочи лаборатории по изготовлению синтетических наркотиков.

В квартире нашли 0,5 килограмма мефедрона, что составляет около 3 тысяч доз. Данное запрещённое вещество является синтетическим аналогом кокаина. Обнаруженное количество наркотика по закону считается особо крупным размером.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном производстве и сбыте наркотических веществ. По данным следствия, нарколаборатория была оборудована жителем Екатеринбурга.