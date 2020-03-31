ИА «Ореанда-Новости». В Сочи власти города решили ввести дополнительные меры для борьбы с коронавирусом, пишет «Интерфакс».



Так, жителям города и туристам нельзя покидать места своего проживания, кроме как в случаях крайней необходимости.



Кроме того, ограничивается передвижение по Сочи на личном транспорте. Исключение делается только при наличии специального разрешения.



В больницах Сочи с подозрением на коронавирус лежат 30 человек. Состояние у всех удовлетворительное.