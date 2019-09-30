ИА «Ореанда-Новости» Сомалийские средства массовой информации сообщили, что боевики экстремистской организации «Аш-Шабаб» атаковали американскую авиабазу, расположенную в южной части страны.

Агентство Goobjoog News указывает, что нападению подверглась авиационная база Баледогле в регионе Нижняя Шабеллe. «По информации источников, боевики въехали в лагерь на грузовиках, гружённых взрывчаткой, но их нападение было отбито через 30 минут», – сказано в сообщении. Затем, как утверждает один из очевидцев, произошла перестрелка. Данных о жертвах пока нет.

Интернет-портал Garowe Online ссылается на заявление сторонников движения «Аш-Шабаб», которые взяли на себя ответственность за атаку.

Данное издание также информирует со ссылкой на очевидца, что была произведено ещё одно нападение: рядом с военной академией в столице Сомали Могадишо произошёл взрыв, направленный против конвоя военнослужащих Италии.

Экстремистская исламистская организация «Аш-Шабаб» («Движение молодых моджахедов») базируется в Сомали, она тесно связана с запрещённой на территории России международной террористической группировкой «Аль-Каида». Соронники «Аш-Шабаб» ведут борьбу против правительства Сомали и пытаются воспрепятствовать гуманитарной деятельности Организации Объединённых Наций. Войска США регулярно наносят удары по позициям террористов.