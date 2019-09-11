В настоящее время деятельность сервиса восстановлена.

Информация о том, что в социальной сети произошли неполадки, сообщил сервис DownDetector. Жалобы поступили от сотни пользователей, проживающих на территории практически всех российских регионов. Наиболее активно сообщали о неполадках в таких крупных российских городах как Москва, Санкт-Петербург, Самара, Краснодар, Воронеж и Нижний Новгород. Большинство жалоб касалось проблем к доступу к социальной сети. В процентном соотношении такого рода заявки составили около восьмидесяти восьми процентов. Часть пользователей заявила, что не могут воспользоваться функцией обмена сообщениями и просмотра видеороликов. У некоторых пользователей не загружались изображения.

По информации, предоставленной представителем пресс-службы социальной сети «ВКонтакте», что в настоящее время всё оперативно восстановлено и работает в прежнем режиме.

Стоит отметить, что до этого сбоя, неполадки в работе сервиса были зафиксированы в конце августа. У пользователей возникли аналогичные жалобы – нельзя было зайти на сайт ресурса. У некоторых возникли проблемы при просмотре изображений – они не загружались. Однако, тогда в пресс-службе социальной сети «ВКонтакте» факт возникновения неполадок не признали.





