ИА «Ореанда-Новости». Совфед разработал законопроект о борьбе с семейно-бытовым насилием.

Документ находится в общем доступе на официальном сайте Совета Федерации.

Новый законопроект призван контролировать сферу домашнего насилия, обеспечивать своевременную профилактику, а также осуществлять необходимое наказание.

Так, в тексте документа говорится о расширении полномочий суда. После принятия закона судебный орган сможет выдавать виновному в домашнем насилии предписание, которое может запретить контактировать с жертвой любыми способами. Срок ограничения может длиться до года.

Также в полномочия суда вошла возможность обязать виновного в насилии покинуть общее жилье до истечения срока предписания.

Кроме того Совет Федерации предложил реагировать на любое сообщение о домашнем насилии, которое может поступить от жертв, свидетелей, государственных органов, организаций и других лиц.