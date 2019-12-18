. В Совфеде заявляют о необходимости создания стратегии народосбережения, которая будет рассчитана не на годы, а на десятилетия.9,5 миллиона семей получили сертификаты за время реализации программы материнского капитала. Об этом заявлено в рекомендации парламентских слушаний по национальному проекту "Демография". На первое ноября выплату, которую предоставляют при рождении третьего и последующих детей, имеют уже 830 тысяч российских детей.Однако законодатели заявляют о недостаточности принятых мер. Они отмечают снижение рождаемости и сокращение численности населения в большинстве субъектов страны.В связи со сложившейся ситуацией, заявляют сенаторы. необходимо принять долгосрочную стратегию народосбережения,