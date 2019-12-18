18.12.2019, 16:34
В Совете Федерации выступили с инициативой принять долгосрочную стратегию народосбережения
ИА «Ореанда-Новости» Российские сенаторы отмечают, что несмотря на то, что государство принимает серьёзные меры по финансовой и социальной поддержке детей, в 26 российских субъектах в полтора-два раза превышает смертность рождаемость. В Совфеде заявляют о необходимости создания стратегии народосбережения, которая будет рассчитана не на годы, а на десятилетия.
9,5 миллиона семей получили сертификаты за время реализации программы материнского капитала. Об этом заявлено в рекомендации парламентских слушаний по национальному проекту "Демография". На первое ноября выплату, которую предоставляют при рождении третьего и последующих детей, имеют уже 830 тысяч российских детей.
Однако законодатели заявляют о недостаточности принятых мер. Они отмечают снижение рождаемости и сокращение численности населения в большинстве субъектов страны.
В связи со сложившейся ситуацией, заявляют сенаторы. необходимо принять долгосрочную стратегию народосбережения,
9,5 миллиона семей получили сертификаты за время реализации программы материнского капитала. Об этом заявлено в рекомендации парламентских слушаний по национальному проекту "Демография". На первое ноября выплату, которую предоставляют при рождении третьего и последующих детей, имеют уже 830 тысяч российских детей.
Однако законодатели заявляют о недостаточности принятых мер. Они отмечают снижение рождаемости и сокращение численности населения в большинстве субъектов страны.
В связи со сложившейся ситуацией, заявляют сенаторы. необходимо принять долгосрочную стратегию народосбережения,
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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