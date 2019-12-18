18.12.2019, 15:35
В Совете Федерации выступили с предложением о существенном повышении детских выплат
ИА «Ореанда-Новости» В Совете Федерации появилось предложение о выплате женщинам, которые родили первого ребёнка в возрасте до 25 лет, ежемесячного пособия, которое должно быть не ниже 40 процентов средней зарплаты по региону. Это пособие будет выплачиваться женщинам до того времени, пока ребёнку не исполнится 1,5 года.
Минтруда, Минфину и Минэкономразвития также предложено проработать осуществление выплат пособия женщинам, которые находятся в отпуске по уходу за ребёнком. Советом Федерации предлагается выплачивать пособие в размере детского прожиточного минимума не только на новорождённого, но и на всех детей, которые находятся на иждивении.
Также предложено проработать возможность направления средств материнского капитала на то, чтобы приобрести автомобиль отечественного производства.
Минтруда, Минфину и Минэкономразвития также предложено проработать осуществление выплат пособия женщинам, которые находятся в отпуске по уходу за ребёнком. Советом Федерации предлагается выплачивать пособие в размере детского прожиточного минимума не только на новорождённого, но и на всех детей, которые находятся на иждивении.
Также предложено проработать возможность направления средств материнского капитала на то, чтобы приобрести автомобиль отечественного производства.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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