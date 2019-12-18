Это пособие будет выплачиваться женщинам до того времени, пока ребёнку не исполнится 1,5 года.Минтруда, Минфину и Минэкономразвития также предложено проработать осуществление выплат пособия женщинам, которые находятся в отпуске по уходу за ребёнком. Советом Федерации предлагается выплачивать пособие в размере детского прожиточного минимума не только на новорождённого, но и на всех детей, которые находятся на иждивении.Также предложено проработать возможность направления средств материнского капитала на то, чтобы приобрести автомобиль отечественного производства.