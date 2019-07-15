, заявил 14 июля глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. При этом сенатор отметил, что ЕС продолжает политику «», в том числе призывая Россию сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и соблюдать его положения.

«Даже не знаю, нужно ли напоминать Брюсселю, что США в одностороннем порядке вышли из соглашения в феврале. И если обращаются к России, то именно потому, что так удобнее, а не потому, что дело именно в России. Точно такой же тактики ЕС придерживается в украинском вопросе», — написал Косачев в Facebook.

По его словам, ЕС удобнее вводить санкции против России, чем «одним звонком в Киев прекратить войну на Донбассе и побудить украинское руководство к диалогу с другой стороной противостояния». Сенатор добавил, что Москва всегда была открыта к диалогу по вопросу контроля над вооружениями, но предложения российской стороны игнорируются.

Конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота в Киеве. Тогда жители юго-востока Украины заявили о создании независимых Донецкой и Луганской народных республик, из-за чего новые украинские власти начали военную операцию. При этом Киев и ряд его западных партнёров обвиняют в сложившейся ситуации Москву. РФ неоднократно указывала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Украину к диалогу с ДНР и ЛНР.

14 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что только на России лежит ответственность за сохранение ДРСМД, а глава европейской дипломатии Федерика Могерини призвала Москву «немедленно принять действия» для продления договора.