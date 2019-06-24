24.06.2019, 17:33
В Совфеде одобрили появление в школах предмета «Семьеведение»
ИА «Ореанда-Новости». Член социального комитета Совета Федерации Елена Попова заявила, что в школах необходим предмет «Семьеведение».
Попова отметила, что факультатив по обучению общению в семье должен быть как в старших, так ив младших классах. Она добавила, что в рамках этого предмета ученики будут изучать основы конфликтологии. Эти знания потом помогут школьникам разрешать споры и справляться с суицидальными мыслями.
Напомним, введение этого предмета ранее поддержала детский омбудсмен Анна Кузнецова.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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