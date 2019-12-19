ИА «Ореанда-Новости». В Совете Федерации оценили вероятность реального отстранения Трампа.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов заявил, что до реального импичмента дело не дойдёт. По его мнению, нынешняя процедура является лишь угрозой или «политической поркой» со стороны демократов.

Морозов также отметил, что обвинения, предъявленные Трампу, явно являются выдуманными. Кроме того, большинство в Сенате отдано республиканцам, а значит, вероятность реального импичмента близка к нулю.

В ночь на четверг палата представителей конгресса США вынесла решение американскому главе Дональду Трампу. Теперь дело перейдёт в Сенат, где над Трампом будет проведён судебный процесс.