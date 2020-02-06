ИА «Ореанда-Новости». В Совете Федерации отреагировали на исход дела об импичменте в отношении Дональда Трампа.

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев оценил решение Сената Конгресса США оправдать Дональда Трампа. По мнению политика, это решение было абсолютно ожидаемым.

Также сенатор отметил, что данный процесс сыграл на руку республиканцам и самому Трампу. Рейтинг президента поднялся, также как и его шансы на следующий президентский срок. Косачев считает, что все последующие попытки демократической партии поднять тему импичмента будут выглядеть несостоятельными.

Ранее американский сенат вынес решение, которым оправдал Дональда Трампа по двум статьям. Лидер США же в свою очередь заявлял, что призывал Киев бороться с коррупцией в стране, не превышая полномочий.