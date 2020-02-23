ИА «Ореанда-Новости». В Совфеде прокомментировали заявление Трампа о российско-украинских отношениях.

Член международного комитета Совфеда Алексей Кондратьев прокомментировал заявление Трампа, который сказал, что мир между Россией и Украиной был бы в интересах всего мира. Кондратьев считает, что Трампу нельзя верить.

Политик отметил, что Трамп много говорит, однако практически не сдерживает своих обещаний. Он «недоговороспособен», заявил Кондратьев.

Также парламентарий подчеркнул, что данное высказывание может быть лишь ходом для продвижения предвыборной кампании. Трамп пытается показать себя миротворцем, политиком, который влияет на Россию лучше, чем кто-либо из коллег.

Выборы президента США пройдут 3 ноября этого года. Кандидатуру Трампа выдвинули на второй срок.