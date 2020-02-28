ИА «Ореанда-Новости». Кондратьев оценил вероятность столкновения сил России и НАТО в Сирии.

Член международного комитета Совета Федерации Алексей Кондратьев заявил, что вероятность столкновения вооружённых сил России и НАТО в Сирии маловероятна. Политик считает, что никто не пойдёт против ядерной державы.

Сенатор отметил, что сам факт произошедшего раскрывает двоякую политику турецких властей в Сирии. В Турции всё ещё сильна идея Тайипа Эрдогана по экспансивному захвату пограничных сирийских провинций, так как эта территория рассматривается многими людьми, как часть Османской Империи. Однако с другой стороны остаются интересы Турции за счёт нефти Сирии и проблемы с курдами.

Кондратьев подчеркнул, что в жёстких действиях Эрдогана прослеживается «стандарт поведения американцев».