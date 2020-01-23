ИА «Ореанда-Новости». Сенатор заявил, что «поход» Чубарова на Крым закончится неудачей.

Как считает член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов, попытка Чубарова организовать «поход» на Крым вряд удачно закончится. Политик отметил, что своими действиями «Меджлис крымскотатарского народа» лишь привлечёт небольшое внимание.

Сенатор также подчеркнул, что «поход» может закончиться «сильным тумаком».

Ранее бывший депутат Верховной рады и глава организации «Меджлис крымскотатарского народа» Рефат Чубаров объявил о «походе» на Крым. Он заявил, что он со своими сторонниками должен пересечь границу с Крымом. По его словам. дело может закончиться столкновением.