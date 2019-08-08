ИА «Ореанда-Новости». Член Совета Федерации Людмила Бокова выступила с предложением перечислить в законе список мест для политический митингов, пишет РИА Новости.



Бокова отметила, что чёткий перечень доступных для акций мест не нарушал бы положение Конституции о свободе митингов и при этом не нарушал бы права граждан, которые в митинге не принимают участия.



Кроме того, Бокова также предложила распространить механизмы парламентского расследования на инциденты по вмешательству других государств во внутренние дела России.