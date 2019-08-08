08.08.2019, 17:49
В Совфеде предлагают определить перечень мест для митингов и акций
ИА «Ореанда-Новости». Член Совета Федерации Людмила Бокова выступила с предложением перечислить в законе список мест для политический митингов, пишет РИА Новости.
Бокова отметила, что чёткий перечень доступных для акций мест не нарушал бы положение Конституции о свободе митингов и при этом не нарушал бы права граждан, которые в митинге не принимают участия.
Кроме того, Бокова также предложила распространить механизмы парламентского расследования на инциденты по вмешательству других государств во внутренние дела России.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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