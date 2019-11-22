Рязанский отметил, что у российского Минкульта должны быть инструменты воздействия на тех артистов, которые сначала негативно высказываются о России, а потом едут туда на заработки.При этом Рязанский отметил, что не надо заводить «чёрные» списки, как это делают на Украине. Парламентарий отметил, что лучшим наказанием будут пустые места в концертном зале.