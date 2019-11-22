22.11.2019, 21:24
В Совфеде призвали россиян не ходить на концерты Ротару
ИА «Ореанда-Новости». Руководитель социального комитета Совфеда Валерий Рязанский высказался о планах певицы Софии Ротару возобновить концерты в России, пишет «МК».
Рязанский отметил, что у российского Минкульта должны быть инструменты воздействия на тех артистов, которые сначала негативно высказываются о России, а потом едут туда на заработки.
При этом Рязанский отметил, что не надо заводить «чёрные» списки, как это делают на Украине. Парламентарий отметил, что лучшим наказанием будут пустые места в концертном зале.
Рязанский отметил, что у российского Минкульта должны быть инструменты воздействия на тех артистов, которые сначала негативно высказываются о России, а потом едут туда на заработки.
При этом Рязанский отметил, что не надо заводить «чёрные» списки, как это делают на Украине. Парламентарий отметил, что лучшим наказанием будут пустые места в концертном зале.
Источник: ИА «Ореанда-Новости».
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