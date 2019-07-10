ИА «Ореанда-Новости» События Второй мировой войны на сегодняшний день стали поводом для информационных войн, целью которых является отрицание победы России над фашизмом. Об этом заявил в беседе с РИА Новости член международного комитета Совфеда Олег Морозов.

Так политик прокомментировал предложение немецкого журналиста о том, чтобы снести памятник погибшим солдатам в бою под Прохоровкой. По мнению редактора немецкого издания Die Welt Свена Феликса Келлерхоффа, никакого сражения в том месте в июле 1943 года не было. Морозов отметил, что следующим шагом в информационной борьбе буде отрицание нападения на СССР.