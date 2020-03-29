29.03.2020, 09:46
В "Союзмультфильме" сделали серию мини-роликов о здоровье
ИА «Ореанда-Новости». Герои известных анимационных лент, в том числе Винни-Пух и Карлсон, в специальных мини-роликах информируют о том, как необходимо себя вести во время распространения коронавируса, рассказали в информационной службе киностудии "Союз мультфильм".
Герои популярных мультфильмов призывают людей сохранять спокойствие и беречь здоровье.
Анимационные ролики размещены в социальных сетях на официальных страницах "Союзмультфильма".
Герои популярных мультфильмов призывают людей сохранять спокойствие и беречь здоровье.
Анимационные ролики размещены в социальных сетях на официальных страницах "Союзмультфильма".
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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