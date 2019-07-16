ИА «Ореанда-Новости». Глава Совета при президенте по правам человека Михаил Федотов заявил о необходимости изменения выборного законодательства, пишет «Интерфакс».



Федотов отметил, что в пользу изменений говорит ситуация вокруг выборов в Мосгордуму. Избирком отказал многим кандидатам из-за того, что при проверке подписных листов были опечатки при вводе фамилий в базу ГАС «Выборы», а также не было нумерации на листах.



Сегодня, по словам Федотова, подпись гражданина в пользу того или иного кандидата можно признать недействительной из-за несоблюдения формальных требований. Глава СПЧ отметил, что непризнание подписи избиркомом нарушает права подписанта на волеизъявление.