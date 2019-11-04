04.11.2019, 08:22
В Средиземном море были проведены учения, в которых участвовали подразделения ВКС и ВМФ России
ИА «Ореанда-Новости»По сообщению РИА Новости, были проведены в Средиземном море военные учения. В них принимали участие подразделения ВМФ и ВКС РФ. Мероприятие было организовано в рамках итоговой проверки боевой подготовки соединений.
В учениях были задействованы пять военных кораблей. Также к учениям были подключены суда предоставления.
По словам капитана Сергея Тронева, учения отличались тем, что в нем принимали участия разнородные группировки. В учениях участвовали корабли Балтийского и Черноморского флотов, авиация ВКС, а также комплекс "Бастион".
Активная фаза мероприятия уже пройдена. На учениях изучался вопрос, как необходимо организовать применение ракетных и артиллерийских систем оружия.
В учениях были задействованы пять военных кораблей. Также к учениям были подключены суда предоставления.
По словам капитана Сергея Тронева, учения отличались тем, что в нем принимали участия разнородные группировки. В учениях участвовали корабли Балтийского и Черноморского флотов, авиация ВКС, а также комплекс "Бастион".
Активная фаза мероприятия уже пройдена. На учениях изучался вопрос, как необходимо организовать применение ракетных и артиллерийских систем оружия.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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