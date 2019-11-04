В учениях были задействованы пять военных кораблей. Также к учениям были подключены суда предоставления.По словам капитана Сергея Тронева, учения отличались тем, что в нем принимали участия разнородные группировки. В учениях участвовали корабли Балтийского и Черноморского флотов, авиация ВКС, а также комплекс "Бастион".Активная фаза мероприятия уже пройдена. На учениях изучался вопрос, как необходимо организовать применение ракетных и артиллерийских систем оружия.