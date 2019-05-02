ИА «Ореанда-Новости» В американском штате Флорида задержан мужчина, подозреваемый в жестоком убийстве, совершённом более 45 лет назад. В 1972 году в штате Северная Каролина 33-летняя Бонни Нейборс исчезла после того, как с младенцем на руках ушла в школу, чтобы забрать старшего сына. После продолжительных поисков тело пропавшей женщины было найдено в доме рабочих-мигрантов. Рядом с ней находился живой ребёнок.

В 2007 году шериф округа Джонстон возобновил следствие по этому делу.

29 апреля сотрудники правоохранительных органов арестовали во Флориде 65-летнего Ларри Джо Скотта. Ему предъявлены обвинения в похищении и убийстве. По закону он будет выдан властям Северной Каролины.

Связь между потерпевшей и подозреваемым, равно как и мотивы преступления, пока не удалось установить. Известно, что при расследовании были использованы технологии анализа ДНК.