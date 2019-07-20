ИА «Ореанда-Новости» Служба гражданства и иммиграции США намерена пересмотреть тест на натурализацию (получение гражданства). Группа специалистов для работы в данном направлении была сформирована ещё в конце 2018 года.

На официальном сайте ведомства указано, что форма испытания претендентов на гражданство будет улучшена в целях более точной оценки осведомлённости тестируемого об истории США, о деятельности правительства страны, а также понимания её ценностей. «Обновление, поддержание и улучшение теста… является нашей обязанностью для оказания помощи потенциальным новым гражданам в понимании значения гражданства США и ценностей, которые объединяют всех американцев», – сказал по этому поводу исполняющий обязанности директора службы Кен Куччинелли.

Есть сведения, что теперь в тесте появится устная часть.

Тест нового образца собираются начать использовать в конце 2020 – начале 2021 года.