В американском издании Popular Mechanics с тревогой отмечают, что российские беспилотники-дроны способны произвестивражеских целей. Такие летательные аппараты имеютв зависимости от серии.Отличительной способностью в бою будет то, что беспилотников-дронов почти невозможно уничтожить.. При подъёме в воздух около 50 беспилотников, уничтожить их рой будет проблематично.Наиболее распространённые дроны-камикадзе в России -