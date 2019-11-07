07.11.2019, 23:45
В США обеспокоены российскими беспилотниками
ИА «Ореанда-Новости». Американские военные аналитики обеспокоены российскими беспилотниками-камикадзе, сообщает издательство «Российская газета».
В американском издании Popular Mechanics с тревогой отмечают, что российские беспилотники-дроны способны произвести массовый взлёт для уничтожения вражеских целей. Такие летательные аппараты имеют небольшой вес и способность переноса более 2 килограммов взрывчатки в зависимости от серии.
Отличительной способностью в бою будет то, что беспилотников-дронов почти невозможно уничтожить. Если взорвать головной летательный аппарат, то его функции будут автоматически переданы другому. При подъёме в воздух около 50 беспилотников, уничтожить их рой будет проблематично.
Наиболее распространённые дроны-камикадзе в России - «Ланцет».
В американском издании Popular Mechanics с тревогой отмечают, что российские беспилотники-дроны способны произвести массовый взлёт для уничтожения вражеских целей. Такие летательные аппараты имеют небольшой вес и способность переноса более 2 килограммов взрывчатки в зависимости от серии.
Отличительной способностью в бою будет то, что беспилотников-дронов почти невозможно уничтожить. Если взорвать головной летательный аппарат, то его функции будут автоматически переданы другому. При подъёме в воздух около 50 беспилотников, уничтожить их рой будет проблематично.
Наиболее распространённые дроны-камикадзе в России - «Ланцет».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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