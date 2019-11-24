ИА «Ореанда-Новости» Американский специализированный журнал Military Watch Magazine поместил публикацию, в которой высказано мнение о том, что размещение Россией гиперзвуковых ракет «Циркон» и ракетных комплексов «Калибр» в Тихом океане обеспечит значительное усиление влияния Москвы в регионе. По мнению авторов, присутствие российских ракетных комплексов положит конец доминированию США в Тихоокеанском регионе.

Указывается, что по дальности полёта американский ракетный комплекс Harpoon уступает российскому «Калибру» более чем в два раза (280 против 600 километров), а по скорости – более чем в три раза (0,85 против 3 Махов). «Циркон» с дальностью в 1000 километров и скоростью в 9 Махов вообще не имеет равных. Таким образом, делают вывод специалисты, американская система противовоздушной обороны Aegis практически не располагает возможностью перехватывать российские ракеты.

Кроме того, по данным Military Watch Magazine, Россия может поставить ракеты в Китай и это вызывает серьёзную обеспокоенность в Вашингтоне.