ИА «Ореанда-Новости». Демократы из конгресса США решили собрать данные о финансах Владимира Путина. С этой целью представители Демократической и Республиканской партий США разработали законопроект, согласно которому американская разведка должна будет предоставить конгрессу данные о «засекреченных финансах» российского президента. Также разведке необходимо выяснить доходы союзников Путина. По мнению авторов законопроекта, информация о доходах Путина станет сильным ответом Америки на попытки России «ослабить демократию во всём мире».

Законопроект разработали представительница Республиканской партии Элис Стефаник и её единомышленница Вальдес Демингс от Демократической партии США. О законопроекте рассказала Элис Стефаник, которая является членом палаты представителей США.

Инициаторы этим шагом намерены провести наступление на власть российского президента и его сторонников. Они предлагают разведке рассекретить финансовые потоки Путина и его приближённых, в том числе найти незаконные доходы, которые «подпитывают их операции».



Вальдес Демингс напомнила в своём заявлении, что 26 граждан России и три российские компании были обвинены в США во вмешательстве в президентские выборы, которые проходили в 2016 году, когда к власти пришёл Дональд Трамп. Она отметила, что настоящая власть предприняла слабые попытки предотвратить будущие атаки России.

27 февраля конгресс США обнародовал новый вариант пакета санкций против России. Там прописаны ограничения в отношении российских политиков и крупных бизнесменов, которые подпитывают и способствуют противозаконным и коррупционным действиям в интересах президента России. Если законопроект примут, то разведке США необходимо будет предоставить отчёт в конгресс о личных доходах Путина.

В начале февраля стало известно, что демократы в конгрессе США возобновили расследование связей президента штатов Дональда Трампа с Россией. При этом предыдущие расследования результатов не дало. Целью демократов – добиться импичмента Трампа.