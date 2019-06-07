ИА «Ореанда-Новости» Федеральный окружной суд штата Канзас (США) вынес приговор в отношении гражданки России Богданы Осиповой. Она признана виновной в похищении собственных детей и вымогательстве. Ей назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы. Осипова уже провела под стражей 22 месяцев, и это будет зачтено в общий срок.

В ходе судебного процесса бывший муж подсудимой потребовал от судей назначить ей максимально возможный тюремный срок – 7 лет и 3 месяца.

Осипова заявила, что она готова отказаться от гражданства США и вернуться с детьми в Россию.

Генеральное консульство России в Хьюстоне назвало решение суда несправедливым и негуманным, «очередным случаем грубого нарушения прав российских граждан со стороны американских властей». Сотрудники дипломатической миссии сообщили, что они намерены добиваться пересмотра приговора.